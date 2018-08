31 Energie-Scouts sind in Unternehmen Stromfressern auf der Spur

Im Rahmen des von der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz geförderten IHK-Projekts „Energie-Scouts“ wurden 31 Auszubildende aus der Region zu Energie-Scouts qualifiziert. Sie wurden in drei Workshops bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) für die Themengebiete Energieeinsparung und effizienter Energieeinsatz sensibilisiert und geschult. Die Azubis sollen als „Energie-Scouts“ in ihren Ausbildungsbetrieben dazu beitragen, Energieeinsparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen. Aus der Bodenseeregion haben sich folgende Unternehmen beteiligt: Airbus Immenstaad, Kendrion Markdorf, Stadtwerk am See Friedrichshafen, Winterhalter Meckenbeuren und ZF Friedrichshafen. Foto: IHK