30er/40er-Jahre Revue mit dem Duo Pariser Flair

Langenargen (sz) - Unter dem Titel „Die goldene Zeit der UFA“ zeigt das Duo Pariser Flair am Mittowch, 19. Oktober, im Münzhof in Langenargen eine Revue der 1930er und 1940er Jahre. Die Ufa-Film- und Musikindustrie und ihre schillernden Stars haben eine Epoche geprägt, heißt es dazu in der Ankündigung der Gemeinde. Eine fröhliche und staatlich geförderte Kunst, die sich jedoch in einer dunklen Zeit entwickelt hat, so fein wie fies orchestriert von Joseph Goebbels, dem sogenannten Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Ihm sei bewusst gewesen, dass die Menschen von der täglichen Kriegshetze und Führer-Indoktrination Erholung brauchten, und dass unpolitische Unterhaltung dafür geeignet war.

Musik-, Operetten- und Revuefilme erlebten deshalb in den Dreißiger- und Vierzigerjahren einen ausgesprochenen Boom. Lilian Harvey und Willy Fritsch, Marika Rökk und Johannes Heesters, Hans Albers, Ilse Werner und Zarah Leander boten den Zuschauern Glanz und Glamour. Sie ließen sie ihre in Trümmer fallende Welt für wenige Stunden vergessen. Aber wie passt das zusammen? Kann echte Musik und Kunst unter Zensur entstehen?

Auch ein Missbrauch, egal welcher Art, Motivation oder welchen Systems, vermag die Kunst weder ihres Charakters zu berauben noch ihren innersten Kern in seinem Sinne zu verderben, schreibt die Gemeinde. Und feststehe, dass die Filmmusik der UFA und ihre Lieder echte Kunst seien: Sie hätten nichts von ihrem Glanz verloren und blieben sehr beliebt.

Das ist die Musik, die die Künstler an diesem Abend präsentieren und mit der sie das Porträt einer zwiespältigen Epoche zeichnen wollen.