3000 Euro für Mariaberg-Azubis

Das Planungs- und Architekturbüro Kerler + Partner Architekten (KPK) aus Sigmaringen hat 3000 Euro für das Projekt „Jugendliche und Ausbildung“ des Ausbildungszentrums von Mariaberg gespendet. Das hat die Gammertinger Einrichtung in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Anlass der Spende war die Einweihungsfeier des Neubaus „Werk Langenbühl“ des Hettinger Unternehmens Trumpf. Zwischen dem Maschinenbauunternehmen und Mariaberg gibt es seit einiger Zeit eine Kooperation. Vom Spendenbetrag hat Mariaberg für die Ausbildungsstätte in der Achbergstraße in Sigmaringen vier Notebooks und zusätzliche Lizenzen für Programme gekauft. Mit dieser Ausstattung können sich die Auszubildenden nun in ihr digitales Berichtsheft und auf der Lernplattform der beruflichen Bildung einloggen. Foto: Mariaberg