300 000 Euro fließen ins Ehinger Freibad

Das Erlebnisfreibad Ehingen wird derzeit in mehreren Bereichen optisch und funktional aufgewertet. Über den Winter wurden die Umkleiden und die Sanitärbereiche komplett neu gestaltet. So stehen den Badegästen nun drei sehr großzügige Familienumkleiden und neue Einzelumkleiden zur Verfügung. Die Umkleiden wurden außen mit weißen Glaswänden verkleidet, diese tragen nicht nur zu einer visuellen Aufwertung bei, sondern lassen sich auch sehr gut reinigen.

Die WCs und Duschen wurden in zwei Kuben untergebracht, welche innen gefliest und außen mit Holz beplankt wurden. In allen Bereichen wurde ein neuer Bodenbelag in Terrazzo-Optik aufgebracht. Zusammen mit der neuen, gemusterten Decke entsteht ein modernes harmonisches Gesamtbild.

Insgesamt wurden etwa 300 000 Euro für diesen ersten Bauabschnitt investiert. Weitere sollen folgen. Begleitet wurden die Baumaßnahmen durch das Ehinger Architekturbüro Glöckler und Frei.

Bereits am ersten Freibad-Wochenende dieser Saison konnten bei strahlendem Sonnenschein rund 1000 Badegäste begrüßt werden. Das Beckenwasser wurde ausschließlich mit Kraft der Sonne auf 24 Grad aufgeheizt.

Das Ehinger Freibad an der Donauhalde ist von Mai bis August täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt liegt regulär bei 3 Euro, ermäßigt bei 2 Euro.