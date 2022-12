30 Unfälle wegen Schnee und Eis

Im Kreis Tuttlingen und den umliegenden Landkreisen ist es am Mittwochabend und Donnerstagmorgen zu mehreren Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, machten Schnee und Eis den Autofahrern zu schaffen. Die Polizei sei wegen der Witterung im Dauereinsatz.

Bis etwa 5 Uhr hätten sich in den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen, Konstanz und Schwarzwald-Baar-Kreis schon über 30 Unfälle auf den durch überfrierende Nässe teils glatten Straßen ereignet, heißt es weiter. Auch die mehrspurigen Straßen sind davon betroffen, wie die Autobahn A 81 im gesamten Präsidiumsbereich, die A 98 im Landkreis Konstanz und die A 864 im Schwarzwald-Baar-Kreis, so auch die Bundesstraße 27 im Bereich Bad Dürrheim und Donaueschingen sowie die B 33 Richtung Konstanz.

Zum Teil leicht Verletzte

Bei einigen der Unfällen wurden Personen leicht verletzt. Ansonsten entstanden bei den Verkehrsunfällen vorwiegend Blechschäden.

Auch am Vortag gab es mehr als 30 witterungsbedingte Unfälle durch das Polizeipräsidium Konstanz bearbeitet werden, bei welchen insgesamt sechs Personen leicht verletzt wurden und Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von insgesamt über 250.000 Euro entstand.

Die Polizei mahnt deshalb: Passen Sie Ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen an. Fahren Sie vorsichtig und rücksichtsvoll. Wenn möglich, vermeiden Sie unnötige Fahrten.