Allein der sonnenumschmeichelte Blick auf Kressbronn, den See und die Berge ist den schmalen Anstieg vom Dorfbach zur Betznauer Schule wert, wo Alois Rottmar den ersten Halt einlegt und seinen Begleitern von seiner Schulzeit berichtet. Wieder einmal hat der prämierte Weinbauer und „Rädle“-Wirt eine Gruppe von meist Feriengästen um sich geschart, die bei einer abendlichen Weinbergführung mehr von dem erfahren wollen, was sie später im Glas verkosten.

1,1 Liter Wein pro Quadratmeter

Alois Rottmar liebt seinen Beruf. Ihn kann es allerdings auf die Palme bringen, wenn Kunden beim Kauf von drei Flaschen Wein nach Rabatt fragen. Denen würde er gerne erzählen, was Arbeit am Steilhang bedeutet, dass der Winzer geschätzt 17 Mal im Jahr bis zur Lese zwischen den Rebstöcken im Einsatz ist. Wo ihn 30 Rentner, die dann auch kurzfristig parat stehen, vor allem bei der Handlese unterstützen. Die einzelnen Arbeitsgänge, den finanziellen Aufwand, die von der EU festgelegten strengen Regeln vor dem Anbau neuer Rebflächen und viel mehr erfahren seine Besucher, die er mehrmals im Jahr einlädt, sich von den Sorten Regent bis Dornfelder kundig zu machen. Zahlen, die Besucher immer wieder besonders beeindrucken: Einen Hektar neu anzulegen kostet den Winzer um die 35 000 Euro. Und: Auf einem Quadratmeter Rebfläche sollten 1,1 Liter Wein erwirtschaftet werden.

Rottmar’s Grundsatz ist: „Guter Wein entsteht im Weinberg“, weshalb er seine über zwei Hektar naturnah bewirtschaftet und auf Herbizidstreifen bewusst verzichtet. Um den Pflanzenschutz gegen Pilzkrankheiten gering zu halten, führt er den ganzen Sommer hindurch im Traubenbereich Laubarbeiten durch. Denn die Qualität, die er im Weinberg erntet, will er auch im Weinausbau erhalten. Er legt besonderen Wert auf eine schonende Verarbeitung des Leseguts. Dazu gehört die Spätburgunder Rotweine auf der Maische zu vergären. Rottmar war im Jahr 1997 der erste Winzer am württembergischen Bodenseeufer, der die Rebsorten Riesling und Dornfelder anpflanzte. Insgesamt werden in Kressbronn – dem südlichsten Weinanbaugebiet Württembergs – in den besten Lagen Straußenhalde und Betzhofer Halde auf 20 Hektar Wein angebaut.

Nicht nur für seinen Wein wurde Alois Rottmar mehrfach ausgezeichnet. Das Weininstitut Württemberg zertifizierte sein „Weinrädle“ als „Empfohlener Württemberger Besen“. Ab 9. Juli bis zum 11. August ist dort wieder geöffnet. Die nächsten Weinbergführungen gibt’s wieder am 8. und 22. Juli. Einschließlich Einkehr im „Rädle“, selbstverständlich mit einer Probe der Weine aus den erwanderten Rebflächen.