30. November: Macht hoch die Tür

Ochsenhausen (sz) - Am ersten Advent ist der musikalische Adventskalender der Landesakademie gestartet. Am 30. November geht es mit der Zahl „-1“ in den „Countup“ für den regulären Adventskalender. Die Solisten des Kinderchores SingsalaSing und des Jugendchores VoiceLab singen Macht hoch die Tür/Hosianna, erste und zweite Strophe, begleitet von Marla Münch, Klavier.

Der Text ist zur Einweihung einer neuen evangelischen Kirche in Königsberg im Winter 1623 geschrieben worden. Danach hat sich das Lied, versehen mit einer neuen Melodie, zu einem der bekanntesten Adventslieder entwickelt.