Mit einem rundum gelungenen Tag hat die „Tennisfamilie“ der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ihre Gründung vor 30 Jahren gefeiert. Mit aktivem Sport und Festakt wurde der weiße Sport zelebriert.

Den sportlichen Auftakt bildeten die Doppelmix-Vereinsmeisterschaften. Am Abend war zum Festakt auch der kleine Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Seit April 1980 kann, zuerst auf zwei, dann innerhalb kürzester Zeit auf sechs Plätzen, in der Weststadt dem weißen Sport gefrönt werden. Der Tennisboom um Steffi Graf und Boris Becker tat ein Übriges zum überproportionalen Wachstum der Tennisabteilung, weshalb alsbald bei über 310 Mitgliedern eine Warteliste eingeführt werden musste. Wenngleich auch andere Zeiten folgten, konnte der aktuelle Mitgliederstand in den vergangenen Jahren konstant bei über 200 Mitgliedern gehalten werden.

Der kommissarische Abteilungsleiter Jürgen Salat zeigte sich stolz über die Entwicklung und das Gemeinschaftsgefüge auch in schwierigen Zeiten, „Wir können stolz darauf sein, wie unsere Abteilung da steht. Das kann im Moment nicht jeder Tennisverein von sich behaupten.“

Die erfolgreiche und Früchte tragende Trainingsarbeit mit den Jüngsten könne durch den glücklichen Umstand mehrerer ausgebildeter C-Lizenz-Trainer aus den eigenen Reihen, unter langjähriger Leitung von Frank Ammon und Marc Mollin, sichergestellt werden.

Neben den anwesenden Gründungsmitgliedern Gisela und Herbert Spaney, Anni und Bernd Kühner, Manfred Menzel sowie den im März ausgeschiedenen Abteilungsleiter Hans Königer konnte der Verein Siegfried Waldenmaier, der seit April 1990 nunmehr 20 Jahre als Platzwart und Technischer Leiter verantwortlich zeichnet, ehren.