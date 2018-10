30 Jahre Gewerbeverein Amtzell

Amtzell (swe)- „Es ist mir eine sehr, sehr große Freude, 30 Jahre Entwicklung Amtzeller Gewerbeverein vorstellen zu dürfen“, sagte Paul Locherer, der im Rahmen der Mitgliederversammlung einiges zu berichten wusste und auch der zwölfseitigen Broschüre „Gestern-heute-morgen 30 Jahre eine engagierte Gemeinschaft“ mitwirkte. Im Dezember 1988 wurde der ein Jahr zuvor gegründete und damals 25 Mitglieder starke Verein ins Vereinsregister eingetragen. Seine Geschichte, alle Namen rund um den Verein, aber auch die Historie des ZIG (Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies) sind nun in der Broschüre festgehalten. Bei 4200 Einwohnern bietet die Gemeinde Amtzell (inklusive des auch teils zu Wangen gehörenden) ZIG 1700 Arbeitsplätze. „Ich möchte daran erinnern, dass das Ihrem Engagement mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu verdanken ist“, sagte Locherer an die Gewerbetreibenden gewandt und erwähnte auch das „gute Miteinander in der Region auf Augenhöhe“. Nicht vergessen werden dürfe auch, dass das ZIG unmittelbar mit der Verkehrsinfrastruktur zusammenhänge, für die der Gewerbeverein eine positive Atmosphäre geschaffen habe: „Ohne die Ortsumgehung hätte das Gewerbegebiet nicht entwickelt werden können.“ Für letzteres erfolgte im Mai 1998 der Spatenstich für den ersten Erschließungsabschnitt. Der Tunnel in Geiselharz, durch den die Verkehrsanbindung vervollständigt wurde, feiert in Kürze seinen zehnten Geburtstag. Locherer wünschte der Gemeinschaft der Gewerbetreibenden auch weiterhin viel Erfolg: „Oder wie man so schön sagt: Glück auf und alles Gute!“