29-Jähriger verursacht betrunken Unfall in Ravensburg

Ein 29-jähriger hat am Samstag betrunken einen Unfall in Ravensburg verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 3.10 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn in der Saarlandstraße mit seinem Hyundai zunächst gegen einen geparkten Mercedes-Sprinter, welcher wiederum auf einen geparkten VW Golf aufgeschoben wurde. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen und eine Atemalkoholmessung einen Wert von mehr als einem Promille ergab, wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige. Des Weiteren stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Der Gesamtschaden der beschädigten Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 6000 Euro.