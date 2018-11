29-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Ein 29-Jähriger ist am Montag bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Gaildorf und Winzenweiler ums Leben gekommen.

Der Mann war gegen 14.20 Uhr von Obersontheim in Richtung Gaildorf unterwegs, als er in einer Linkskurve mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammenstieß. Der 29-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Fahrer des anderen Wagens, dessen Identität bislang noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 30.000 Euro entstanden. Die Landesstraße war bis 19.30 Uhr voll gesperrt.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen