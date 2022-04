28-Jährigen mit Messer bedroht

Aalen (an) - Eigenen Angaben zufolge wurde ein 28-Jähriger am Freitagmorgen gegen 00.45 Uhr in der Wilhelm-Zapf-Straße von drei ihm unbekannten Männern bestohlen. Der junge Mann hatte an einem Geldautomaten wohl 60 Euro abgehoben, welche ihm von den drei Männern abgenommen wurden. Offenbar kam auch ein Messer zum Einsatz, mit welchem der 28-Jährige bedroht wurde. Eine Personenbeschreibung der Täter konnte der unter Alkohol stehende Mann nicht angeben; eine unverzüglich eingeleitete Fahndung in Tatortnähe führte nicht zum Erfolg. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.