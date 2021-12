27-Jähriger verletzt sich schwer

Auf der Landesstraße 201 zwischen Denkingen und Heiligenberg hat sich am Sonntag gegen 18.15 Uhr ein schwerer Unfall eriegnet. Ein 27-jähriger Daimler-Fahrer kam auf spiegelglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einer 47-jährigen Ford-Fahrerin zusammenstieß. Ein nachfolgender 23-jähriger Audi-Fahrer fuhr aufgrund der Straßenglätte ebenfalls auf. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt und kamen ineinander verkeilt an der seitlichen Böschung zum Stehen. Der 27-Jährige und sein Beifahrer wurden vom Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 47-Jährige, ihr Beifahrer und der 23-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ebenso zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.