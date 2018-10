Meckenbeuren (sz) - Eine 26-jährig eAutofahrerin hat am Montag gegen 8 Uhr beim Abbiegen von der Siggenweiler Straße in die Lindauer traße die vorfahrt einer 65-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Ravensburg unterwegs war, missachtet. Es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.