25 000 Euro Blechschaden und eine leicht verletzte Autofahrerin

Deilingen (sz) - Einen Blechschaden in Höhe von insgesamt 25 000 Euro und eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Unfalls, der am Freitag, gegen 14.15 Uhr, im Einmündungsbereich der Hauptstraße und der Hölzlestraße passiert ist. Eine 58-jährige Honda Jazz Fahrerin war auf der Hölzlestraße unterwegs und wollte nach Mitteilung der Polizei an der Einmündung zur Hauptstraße nach rechts in Richtung Wehingen abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 18-Jähriger mit einem Renault Traffic auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei sich die 58-Jährige leicht verletzte. Abschlepper kümmerten sich um die Wagen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachscahden am Honda auf rund 10 000 Euro und am Renault auf ungefähr 15 000 Euro.