2500 Euro für Konrad-Biesalski-Schule

Der Stuckateurbetrieb Rettenmeier aus Ellwangen-Engelhardsweiler verzichtet auch dieses Jahr auf Weihnachtspost und Präsente für die Kunden und Geschäftspartner. Jochen Rettenmeier besuchte die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört, um einen Scheck über 2500 Euro an die Geschäftsführer Ron Geyer und Thomas Buchholz zu überreichen. „Wir kennen und schätzen Ihre wertvolle Arbeit sehr und wollen diese mit unserer Spende unterstützen“, sagt Jochen Rettenmeier. Die Spende geht an die Berufsschulstufe der KBS, die das Geld in das Programm zur digitalen Berufsvorbereitung investieren möchte. Mit VR-Brillen und darauf gespeicherten 360-Grad Filmen haben Schülerinnen und Schüler die Chance, einen Einblick in verschiedene Berufsfelder zu bekommen.