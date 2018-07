25 Tote bei Kämpfen und Anschlägen in Afghanistan

Bei neuen Anschlägen in Afghanistan sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Elf Zivilisten starben, als ihr Fahrzeug durch eine Bombe zerstört wurde. Bei einem Anschlag in der Nachbarprovinz Kandahar wurden drei Kinder getötet. Ebenfalls im Süden des Landes kam ein US-Soldat der Internationalen Schutztruppe bei einem Bombenanschlag ums Leben. Bei Gefechten im Norden Afghanistans starben zwei Polizisten und acht Taliban-Kämpfer. In einer Woche wird in Afghanistan ein neuer Präsident gewählt.