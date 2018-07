25 Knauzenwecken machen Station auf dem Postplatz

Aus dem ganzen süddeutschen Raum kamen sie, aber auch aus Österreich und der Schweiz. Sie übernachteten in Zelten oder in Wohnwagen, reisten allein an oder mit "Kind, Kegel und Hund". Doch wie unterschiedlich auch ihr Heimatort und die jeweiligen Umstände sein mochten, eines vereinte sie über alles hinweg: die Begeisterung für den "fahrenden Knauzawecka".

So auch der Name eines Tettnanger Clubs, 1990 von Giovanni Pesce "aus Liebhaberei" gegründet. Er, der als Fiat-Automechaniker Mitte der 70er-Jahre von seinem Chef einen lädierten "500er" mit dem Hinweis "Mach was draus" geschenkt bekam, war zusammen mit Gerhard Rimmele der Organisator der nun schon in neunter Auflage durchgeführten Veranstaltung.

Inmitten der am Samstag auf dem Wangener Postplatz in Reih und Glied aufgestellten Fahrzeuge steht eine leuchtend rotbraune "Nuova". Doch anders als der Name verheißt, stammt der von Ulrich Müller so heiß geliebte Kleinstwagen aus dem Jahr 1972. Er sei schon sehr lange mit dem Besitzwunsch "schwanger gegangen", erzählt der Wasserburger. Doch erst eine Italienfahrt an Fronleichnam hätte den "letzten Klick" gegeben. "Die Suche im Internet war erfolgreich, nun gehört das Schätzchen seit sechs Wochen mir", strahlt Müller.

Strahlen konnte an diesem herrlichen Wochenende auch Gerhard Rimmele. Wenngleich die Resonanz wegen der Ferienzeit auch nicht wie erwartet groß war, so konnte der Fiat 500-Fahrer doch eines vermelden: "Gemütliches Zusammensitzen am Lagerfeuer, die gemeinsame Ausfahrt und unser Fachsimpeln - ich denke, alle sind begeistert!" Und so soll es gleich im nächsten Jahr ein weiteres Treffen bei ihm geben. Dann aber zu einem anderen Zeitpunkt und vielleicht schon mit einem noch ins Leben zu rufenden "Allgäuer Fiat-Vespa-Club".

Von unserer Mitarbeiterin Vera Stiller