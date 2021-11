25 Jahre WiRo: Förderung der Wirtschaftsentwicklung und regionale Stärkung

Im kleinen Kreis und „geadelt“ mit der Corona Sicherheitsstufe 2G+ fand ein intensives Gespräch statt im Rückblick auf die letzten 25 Jahre einerseits und im Ausblick auf Ausrichtung und die Pläne der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostwürttemberg (WiRo) für die Zukunft. Gekommen waren der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse, zugleich aktueller Aufsichtsratsvorsitzender der WiRo und Peter Polta, Landrat des Landkreises Heidenheim und seines Zeichens stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Beiden war es wichtig auf ihre gute Zusammenarbeit hinzuweisen zusammen mit der Stadt Aalen und ihre gemeinsame Verantwortung für den „Raum der Talente und Patente“ Ostwürttemberg. Nicht zuletzt deshalb werden sie turnusmäßig die Posten des ersten und des zweiten Aufsichtsratsvorsitzenden wechseln.

Joachim Bläse betonte die dementsprechend regionale Verankerung der WiRo als sowohl lokale als auch regionale Wirtschaftsförderung, die etwa bereits im Rahmen der Zuwanderung im Ostalbkreis über das „Welcome Center“ die damalige Migration mit abgewickelt habe, denn Ostwürttemberg halte zusammen und werde sich ebenfalls gemeinsam in den Städten und Gemeinden des Landkreises engagiert um die anstehende Transformation der Technik und Wirtschaft kümmern. Gerade beim Wandel der automobilen Technik werde die regionale Wirtschaftsförderung wichtiger denn je sein.

Peter Polta stellte zudem die Rolle der Gründer, der Digitalisierung und damit die Rolle der WiRo beim Thema Zukunft der Wirtschaft und Innovation in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er betonte zudem die fruchtbare Zusammenarbeit mit der KSK Ostalb und der Volks- und Raiffeisenbanken. Die WiRo selbst habe ein kleines schlagkräftiges Team und dazu einen attraktiven Wissensstandort. Er erinnerte dabei an 3 Logistikkongresse und 9 Holzbautage bekräftigte seine positive Auffassung „Mit Volldampf geht es weiter“.

Und so war es bereits, als Nadine Kaiser, Geschäftsführerin der WiRo, ans Rednerpult trat. Sie erinnerte daran, dass der Auftrag der WiRo auch nach 25 Jahren bleibe. Neben der Förderung der Wirtschaftsentwicklung sei dies auch die Schaffung von modernen Arbeitsplätzen und die regionale Stärkung der Wirtschaftskraft und Zusammenarbeit. Die Mittel seien heute andere, denn wenn es früher um Broschüren ging, so heute mehr um den digitalen Auftritt, regional auf Foren, Branche-Veranstaltungen, Messen und Kongressen, wie auch etwa in Berlin und Brüssel. Nicht zu vergessen sei indessen auch der Strukturwandel in der Industrie und die dadurch bedingte Heterogenität. Zum Glück gebe es aber auch „Leuchttürme wie Varta“ zugleich aber auch Stellenabbau, Engpässe in den Lieferketten (Elektronik) sowie Netzwerke und Wir-Gefühl in den Branchen. Nach IHK und HWK sei der Bestand der Beschäftigten aktuell trotz Pandemie konstant, während Arbeitslosigkeit ab 55 Jahren zunehme.

Nadine Kaiser beschrieb zudem den gleichzeitigen Fachkräftemangel. Man brauche junge, kluge Kräfte und habe 2021 digital 220 Gespräche mit Talenten geführt, in Deutschland und international. Fachkräfte könne man vielfach bei Online-Messen und über Social Media gewinnen, auch Netzwerk- und Austauschplattformen hülfen. Bei Erfolg sollten bei Zuzug von Firmen und Fachkräften auch weiche, soziale Kriterien angelegt werden.

Die Weiterentwicklung von MINT an Schulen wie dem Landesgymnasium für Hochbegabte und der Hochschule Aalen gehörten dazu. Zur Europäischen Metropolregion Stuttgart gehöre auch die Region Ostwürttemberg. Die Frage nach dem „liebsten Kind“ unter den Projekten beantwortete Bläse fast mit orakelhafter Weisheit: „Das liebste Kind ist das tollste Projekt, das die meiste Förderung und Aufmerksamkeit braucht und dem man Zeit lassen muss zu wachsen.“