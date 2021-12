25 Jahre Versichertenberater - Ehrung durch die Deutsche Rentenversicherung

Der Bad Waldseer Werner Grinschgl wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für die Deutsche Rentenversicherung Bund geehrt. Der Vorsitzende der Vertreterversammlung, Rüdiger Hermann, sowie die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Frau Gundula Roßbach, überreichten dem Jubilar ein kleines Geschenk, sowie eine Dankesurkunde. Werner Grinschgl, von 1987 bis 2000 Geschäftsführer der DAK Bad Waldsee, übt seine ehrenamtliche Tätigkeit als Versichertenberater seit 1996 aus. „Gerade in Krisen, wie der jetzigen Pandemie, zeigt sich, wie wertvoll dieses Ehrenamt ist“, so Grinschgl, denn seine Beratungstätigkeit sei gerade in dieser Zeit gefragter denn je. Während viele regionale Beratungszentren im Lockdown geschlossen hatten, bot Grinschgl seinen Service weiterhin an. So gibt er Auskünfte und Tipps zu vielen Rentenangelegenheiten, unter anderem bei der Rentenantragstellung oder Kontenklärung. Die Beratungen sind unabhängig und kostenlos. "Es macht mir Freude und es ist schön, anderen Menschen zu helfen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", erklärt Grinschgl "...und dafür opfere ich gerne meine Freizeit". Neben seiner Tätigkeit als Versichertenberater, ist Grinschgl zudem noch Mitglied des Widerspruchausschusses der Deutschen Rentenversicherung Bund. Für seine Beratungen bietet Werner Grinschgl monatliche Sprechtage in der Durlesbachschule Reute an. Zur Terminvereinbarung oder bei sonstigen rentenrechtlichen Fragen ist er unter Telefon 07524 / 76 05 erreichbar.