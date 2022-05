25 Jahre Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal

Mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Umland kamen zum Tag der offenen Tür ins Müllheizkraftwerk (MHKW) Ulm-Donautal, um die Anlage ken-nenzulernen. Der Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) hat diese Veranstaltung organisiert. Das MHKW feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum.

Die Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, nutzten die Gelegenheit zu einem ausführlichen Rundgang durch die Anlage. Mitarbeiter der Betriebsmannschaft der Fernwärme Ulm GmbH (FUG) erklärten im Gebäude die Abläufe und die Arbeitsweise des MHKW, von der Müllanlieferung über die Nutzung der Verbrennungswärme für die Strom- und Fernwärmeproduktion bis hin zur Reststoffentsorgung.

Der aktuelle TAD-Verbandsvorsitzende Oberbürgermeister Gunter Czisch zeigte sich sehr zufrieden über den Besucherandrang, nachdem er am Mittag die Gäste im Festzelt auf dem MHKW-Gelände begrüßt hatte: „Diese Anlage läuft nun seit 25 Jahren reibungslos. 1997 stand die sichere Müllentsorgung im Vorder-grund des Interesses. Inzwischen betrachten wir das Müllheizkraftwerk auch als wichtigen Beitrag zur Energiewende und Versorgungssicherheit. Deshalb ist es toll und wichtig, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, was die Anlage alles leistet und wie hier Strom und Fernwärme für Ulmer Haus-halte und Betriebe entsteht.“ Bei den Kindern kamen vor allem die Rundfahrten auf den Müllfahrzeugen gut an. An der Einstiegsstelle gab es regelmäßig Warteschlangen.