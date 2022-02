25 Jahre Maler- und Lackiermeisterin

Marie-Luise Ray hat für ihr langjähriges Engagement im Handwerk den Silbernen Meisterbrief erhalten, teilt die Handwerkskammer Ulm mit. Zum Jubiläum bekam die Maler- und Lackiermeisterin eine Urkunde überreicht. Ihre Ausbildung hat Ray, die mittlerweile in Bodnegg im Landkreis Ravensburg wohnt, von 1986 bis 1990 in Tettnang beim Malerbetrieb Uschi und Reinhold Nitz absolviert.

Ihre beruflichen Stationen im Anschluss: Von 1991 bis 1994 war sie im Maler-Lackiererbetrieb Rolf Fenzl in Meckenbeuren beschäftigt, gefolgt vom Malerfachgeschäft Peter Fischer, bei dem sie bis Ende 1995 tätig war. Anschließend ist sie nach Konstanz gewechselt und hat dort 1996 ihren Meisterbrief gemacht, ehe der Weg in die Selbstständigkeit folgte. Seit 2014 ist Marie-Luise Ray zudem in Teilzeit Dozentin im Meistervorbereitungskurs Maler und Lackierer an der Bildungsakademie Ulm.