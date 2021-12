25 Jahre „lebendige Krippe“ in Friedrichshafen

Seit Anfang der achtziger Jahre findet in Friedrichshafen jährlich der Weihnachtsmarkt statt. Die ehemalige Personalreferentin der Gesamtkirchenpflege, Gisela Geske, engagierte sich dafür, dass eine der Buden mit einer Kellenrieder Krippe ausgestattet wurde. Fünfzehn Jahre betreute sie diesen Stand persönlich, an dem es nichts zu kaufen gab, der aber zum Schauen und Innehalten einlud, wie es in einer Mitteilung heißt. Immer an ihrer Seite der verstorbene Mesner von Fischbach, Werner Brugger.

Als 1995 „lebendige Krippen“ mit Schafen und Eseln in den Städten zum Trend wurden, kam Gisela Geske die Idee, dass eine solche Attraktion doch auch in Friedrichshafen möglich sein sollte. Die beiden sprachen beim damaligen Oberbürgermeister Wiedmann vor und fanden Gehör. Die Stadt Friedrichshafen erklärte sich bereit, die Finanzierung für die lebendige Krippe zu übernehmen. Werner Brugger gelang es, eine Gruppe von zehn Rentnern um sich zu scharen, die den Stall (Modell und Planung Max Behr) und die Figuren anfertigten, bemalten (Reinhard Obert+) sowie die Kleider nähten (Maria Winterhalter, Franz Boppenmaier+). Auf dem Weihnachtsmarkt 1996 wurde die Krippe zum ersten Mal präsentiert. Seither ist diese „Truppe“ verantwortlich für den Auf- und Abbau sowie die stetige Instandsetzung und Pflege. Gisela Geske ist immer dabei und versorgt die Ehrenamtlichen mit Brotzeiten. Sie ist die „Krippenmutter“. Ein befreundeter Bauer wählt die Schafe aus, die im Krippenstall einziehen dürfen, nicht jedes Tier bringt die Gelassenheit mit, permanent in der Öffentlichkeit zu stehen. Täglich muss das Heu gewechselt, und die Schafe müssen gefüttert werden. Die Bäckerei Ulmer spendet das Zusatzfutter für die Schafe. Ein Mitglied ist immer in Rufbereitschaft für den Notfall. Für die Krippenbauer sind das anstrengende Zeiten. In den vergangenen Jahren gab es auch aufregende Anlässe, etwa als Vandalen die Figuren beschädigten, das Jesuskind gestohlen wurde oder als eines der Schafe in der Nacht ein Lämmchen auf die Welt brachte. Die Clique der Krippenbauer (und einer -bauerin) trifft sich auch unter dem Jahr. Max Behr ist mit 88 Jahre das älteste Mitglied und ist aktuell dabei die Bauteile zu dokumentieren, damit auch die nachfolgende Generation eine Anleitung hat. Mit dem Erlös aus dem Spendenkässchen, das pro Aktion zirka 1100 Euro einbringt, konnte in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren zahlreiche soziale Organisationen unterstützt werden.

Die aktuellen Krippenbauer sind Max Behr, Georg Berger, Bruno Kuppel, Joachim Günther, Walter Dezelak, Hans Deininger, Egon Schwabe, Wilson Hermez, Rolf Gaismaier, Stefan Blum, Maria Winterhalter sowie der vor einer Woche verstorbene Franz Boppenmaier.