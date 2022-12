25 Jahre Betreutes Wohnen in Familien

Vor 25 Jahren hat die Stiftung Liebenau das Betreute Wohnen in Familien (BWF) an den Start gebracht: Gast- beziehungsweise Pflegefamilien nehmen einen Menschen mit Handicap in ihrer Mitte auf und geben ihm somit ein familiäres Umfeld.

Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkung können teilweise nicht immer alleine oder selbstständig in einer eigenen Wohnung leben. Dann kommt häufig eine Einrichtung der Eingliederungshilfe in Betracht. Oder eben auch die Option einer Gastfamilie.

Angefangen hat alles ganz klein, wie die Stiftung Liebenau mitteilt: Die Sozialpädagogin Karen Saile fand durch persönliches Engagement für einen Klienten eine passende Gastfamilie und regelte die Vergütung damals mit dem zuständigen Landratsamt noch telefonisch. Mit der Zeit wuchs der Bereich. Inzwischen arbeiten 14 Mitarbeitende der Liebenau Teilhabe im BWF im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis. Andreas Liehner leitet seit 2009 dieses Angebot. Er sagt: „Es gehört viel Ausdauer und Fingerspitzengefühl dazu, bis man die passende Familie für die anfragende Person gefunden hat.“

Jörg Munk, Geschäftsführer der Liebenau Teilhabe, der das BWF mitinitiiert hat, erinnert sich gut an die lebhaften Diskussionen, die dieses innovative Angebot ausgelöst hat. „Können denn Familien, die in der Regel Laien sind, Menschen mit Behinderungen professionell begleiten? Die Antwort ist klar: Ja, das können sie!“ Liehner ergänzt, dass die professionelle Begleitung und Unterstützung der Familien wichtig und gewährleistet wird.

Im Laufe der Zeit hat sich das Angebot für Erwachsene weiterentwickelt und inzwischen bieten auch über 50 Familien Unterstützung für besondere Kinder ab dem Säuglingsalter an. Kinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen brauchen intensive, zuverlässige und emotionale Zuwendung, heißt es in der Mitteilung. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum die eigenen Familien diese Verlässlichkeit und Zuwendung nicht (mehr) leisten können, so dass dann Pflegefamilien eine Alternative sein können.

Gast- und Pflegefamilien, die Zeit und Engagement zur Verfügung stellen und persönliche Entwicklungschancen und soziale Teilhabe ermöglichen wollen, werden durch die Ambulanten Dienste der Liebenau Teilhabe kontinuierlich unterstützt. Neben der fachlichen Begleitung erhalten die Familien ein monatliches Betreuungsgeld.