25-Jähriger will mit T-Shirt Äste anzünden

Schwäbisch Gmünd (an) - Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd entdeckten am Montagabend auf Streife einen 25-Jährigen, der auf einer Wiese im Stadtgarten Äste zusammengesammelt hatte, die er gerade im Begriff war, mit einem T-Shirt anzuzünden. Der deutlich betrunkene Mann gab den Ordnungshütern gegenüber an, dass er das Feuer aus Glaubensgründen zur Ehrung von Verstorbenen entzünden wollte. Der 25-Jährige, der sich in einem solchen Zustand befand, dass er für sich selbst wohl eine Gefahr darstellte, wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.