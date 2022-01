25-Jährige lenkt Auto in den Gegenverkehr

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad ereignet hat. Eine 25-jährige BMW-Lenkerin war in Richtung Hagnau unterwegs und geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Audi eines 84-Jährigen kollidierte. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz waren, musste die Bundesstraße bis etwa 20.30 Uhr teilweise komplett gesperrt werden.