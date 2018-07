25 Feuerwehr-Jubilare leisten gemeinsam seit 610 Jahren Dienst

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Immendingen haben Kreisbrandmeister Martin Hagen und Ernst Heinemann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, 25 Männer geehrt, die zusammen seit 610 Jahren Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr leisten. Das Bronzene Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes erhielten Daniel Vögele aus Immendingen/Zimmern, Rainer Duttlinger, Daniel Hensler und Felix Preis von der Abteilung Hattingen. Sie sind seit zehn Jahren bei der Feuerwehr. Für 20 Jahre erhielten das Ehrenzeichen in Silber Peter Hagmann, Michael Ilg und Thomas Volkmer aus Mauenheim und Thomas Lehmann aus Immendingen/Zimmern. Das Ehrenzeichen in Gold erhielten aus Immendingen/Zimmern Siegfried Lang und Steffen Schneider-Strittmatter. Von der Abteilung Hattingen Erich Honold, Bernhard Lohrer, Leonhard Speck und Wolfgang Speck, sowie Klaus Müller aus Mauenheim. Sie leisten seit 30 Jahren Dienst in der Feuerwehr. Das Ehrenzeichen der Feuerwehr des Landes Baden-Württemberg in Silber erhielten Thomas Gaßner, Bernhard Knittel, Dietmar Lohrer, Helmar Münzer, Fridolin Preis, Siegfried Preis und Lothar Schmid aus Hattingen sowie Erwin Neumeister aus Mauenheim. Sie alle sind seit 25 Jahre dabei. Für 40 Jahre Dienst wurden Ernst Deutschkämmer aus Hattingen und Bernd Scheuber aus Hintschingen mit dem Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold ausgezeichnet. (ipf)

Foto: Irmgard Pfanzelt