Ein 29-Jähriger ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto in der Weidenäckerstraße unterwegs gewesen. An der Einmündung der Rostocker Straße missachtete er die Vorfahrt einer 67-jährigen Autofahrerin. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 25 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt.