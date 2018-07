24:0-Test: Klose und Gomez beste Schützen

Eppan (dpa) - Mit jeweils fünf Treffern haben sich die Münchener Problemstürmer Miroslav Klose und Mario Gomez bei einem 24:0-Sieg in einem Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen eine Junioren-Auswahl neue Motivation geholt.

Die beiden Angreifer vom Meister und Pokalsieger FC Bayern waren in dem geheimen Übungsspiel gegen eine U20-Auswahl von vier Vereinen aus Eppan die erfolgreichsten Schützen. Nur einen Tag nach ihrer Ankunft im Trainingscamp der DFB-Auswahl hatte Bundestrainer Joachim Löw sowohl Klose als auch Gomez in dem Trainingsspiel über zweimal 30 Minuten jeweils eine Halbzeit eingesetzt. „Die Belastung wird für beide in den nächsten Tagen höher sein als für die anderen Bayern-Spieler“, kündigte Löw an.

Die Partie gegen die Junioren-Auswahl fand in der Sportzone Rungg unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die weiteren Treffer erzielten Piotr Trochowski (3), Cacau (2), Stefan Kießling (2), Andreas Beck (2), Toni Kroos (2), Arne Friedrich (1), Sami Khedira (1), Lukas Podolski (1). Insgesamt wurden 20 Spieler eingesetzt.

Bereits am Montagabend hatte die deutsche Nationalmannschaft gegen den FC Südtirol ein Testspiel bestritten und mit 4:0 gewonnen. Dazu hatte der DFB die Tore auch für Fans geöffnet.