24 Stunden geöffnet: Was die Arbeit in der Notaufnahme wirklich bedeutet

Wenn Dr. Caroline Grupp das vergangene Jahr Revue passieren lässt, hat sie ein Déjà-vu. Denn ebenso wie das Jahr 2020 war 2021 für sie vor allem von Corona geprägt. Die Pandemie hat den ohnehin stressigen Alltag in der Zentralen Notaufnahme am Aalener Ostalb-Klinikum noch verschärft.

Als Chefärztin und Leiterin leistet die 38-Jährige hier mit ihrem Team seit fast zwei Jahren Übermenschliches. Ein 14- bis 16-Stunden-Tag ist für Dr. Caroline Grupp, die überdies Mitglied des Corona-Krisenstabs der Klinik ist, die Regel.

Noch gut erinnert sich die Chefärztin an das Klatschen in der ersten Welle, in der das ärztliche Personal und die Pflegekräfte über den grünen Klee gelobt worden sind. Doch das Klatschen sei schnell verebbt.

Intensivstationen der Kliniken Ostalb seit Wochen extrem voll

Nach wie vor beherrsche auch der Fachkräftemangel den Alltag in den Kliniken Ostalb. Und dieser sei eklatant und offenbare sich erneut in der vierten Welle mit hohen Infektionszahlen. Durch das Auftauchen der Corona-Variante Omikron könne sich dieser noch weiter verschärfen, sagt die engagierte Chefärztin.

Die Intensivstationen der Kliniken Ostalb seien seit Wochen extrem voll. Hier würden vor allem Ungeimpfte wegen Corona behandelt. Und im Gegensatz zum Anfang der Pandemie sei das Klientel wesentlich jünger. Die meisten an Covid-19-Erkrankten seien zwischen 40 und 50 Jahre, zum Teil würden sogar 30-Jährige stationär aufgenommen.

Sicherlich gebe es auch den einen oder anderen Impfdurchbruch bei älteren und vorerkrankten Menschen, doch bei geimpften Patienten verlaufe die Erkrankung nicht so schwer, sagt die 38-Jährige. „Teilweise mussten Corona-Patienten aus Kapazitätsgründen sogar in andere Kliniken verlegt werden, aber auch Patienten aus anderen Landkreisen wurden in den Kliniken Ostalb aufgenommen und versorgt.“

Alle nicht dringlichen Termine werden abgesagt

Ihre Hoffnung, dass das Jahr 2021 besser wird und im Gegensatz zu 2020 keine elektiven, also planbaren Operationen verschoben werden müssen, hat sich nicht erfüllt. Um erneut genügend Personal für Corona-Patienten vorzuhalten und diese adäquat versorgen zu können, wurden sämtliche nicht dringlichen Termine gecancelt.

Angesichts mangelnder personeller Kapazitäten heruntergefahren wurde auch der Alltag in den Ambulanzen. Auch hier wurden zahlreiche Termine bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Dass die Patienten deshalb sauer sind, kann Dr. Caroline Grupp verstehen. „Wir möchten gemäß unseres Versorgungsauftrags auch für Patienten da sein, die nicht zu den dringlichen Notfällen zählen.“ Doch die besonderen Umstände der Pandemie hätten auch jetzt wieder in der vierten Welle diese Schritte und Maßnahmen leider erneut notwendig gemacht.

Mit mehr geimpften Bürgern hätte das Herunterfahren des Betriebs in den Kliniken Ostalb zum Teil verhindert werden können, ist sich Dr. Caroline Grupp sicher. Etliche Gespräche habe sie in den vergangenen Monaten mit Impfgegnern geführt und versucht, sie mit sachlichen Argumenten von der Wichtigkeit einer Impfung zu überzeugen.

Eine solche sei essenziell, nicht nur, um sich selbst zu schützen und zu verhindern wegen akutem Lungenversagen künstlich beatmet werden zu müssen, sondern auch um einen solidarischen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Denn nur, wenn viele Bürger durchgeimpft sind, werde eine Herdenimmunität erreicht und verhindert, dass das Virus neue Varianten bilden und sich leicht verbreiten kann, sagt die Chefärztin auch mit Blick auf eine fünfte Welle.

Trotz Corona nicht heruntergefahren werden kann die Zentrale Notfallaufnahme. Sie ist die Anlaufstelle am Ostalb-Klinikum, die 24 Stunden am Tag geöffnet ist und in der unabhängig von Corona-Erkrankten alle Patienten ankommen, die ambulant behandelt oder nach der Erstversorgung stationär aufgenommen werden müssen. Neben Dr. Caroline Grupp, die die Einrichtung seit 2019 leitet, sind hier vier Oberärzte, sieben feste Assistenzärzte sowie ärztliches Rotationspersonal aus anderen Abteilungen sowie rund 30 Pflegekräfte 365 Tage im Jahr rund um die Uhr im Einsatz.

Der Aufruf auch über die Medien, die Notaufnahme nur in dringenden medizinischen Notfällen aufzusuchen und andernfalls den Haus- oder Facharzt zu kontaktieren, habe nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Im Gegensatz zur ersten Welle, in der die Menschen aus Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, wegen „Kleinigkeiten“ ferngeblieben seien, herrsche hier in der vierten Welle Hochbetrieb.

„Bis zu 100 Patienten versorgen wir täglich“, sagt Dr. Caroline Grupp. Eine große Belastung sei auch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), an dem im Herbst besonders viele Kinder erkrankt sind und über die Notaufnahme in die bis zum Anschlag volle Kinderklinik eingewiesen wurden und nach wie vor werden.

Entlastung ist für das Klinik-Personal nicht in Sicht

Das Arbeitspensum von Dr. Caroline Grupp sei in der vierten Welle noch mehr geworden. Neben ihren Diensten in der Notaufnahme fallen für sie als Leiterin zusätzlich viele administrative Aufgaben an. Überdies ist sie ein Teil des Krisenstabs des Ostalb-Klinikums, der sich mit den sich ständig ändernden Corona-Bestimmungen auseinandersetzen und diese umsetzen muss.

Nicht zuletzt ist sie stellvertretende Vorsitzende der Kreisärzteschaft und muss in dieser Funktion viele Termine bestreiten. Trotz dieser Belastung sei sie immer mit Elan bei der Arbeit und gehe motiviert an die unterschiedlichen Aufgabenfelder heran.

Die einzige Zeit, in der die in Essingen lebende Chefärztin im Jahr 2021 durchschnaufen konnte, sei im Sommer gewesen. Nach verschobenen Urlauben im Jahr 2020 habe sie sich eine Auszeit genommen und eine Woche am Bodensee verbracht. Etwas mehr Normalität sei für sie über die Sommermonate auch in musikalischer Hinsicht eingekehrt.

Nach langer Zwangspause konnte die passionierte Geigen- und Klavierspielerin endlich wieder an Proben und Auftritten mit dem Aalener Symphonieorchester und dem Essinger Liebhaberorchester teilnehmen und Auftritte bestreiten. Auch mit ihrer Schwester konnte sie wieder mehr musizieren. Doch das Intermezzo hielt nicht lange an, die vierte Welle rollte an.

„Auch diese werden wir schaffen“, sagt Dr. Caroline Grupp. Doch selbst wenn diese bewältigt sei, sei eine Entlastung für das Klinik-Personal nicht in Sicht. Denn verschobene Operationen müssten ebenso nachgeholt werden wie abgesagte Termine in den Ambulanzen. Respekt habe sie vor allen Mitarbeitern, die nach fast zwei Jahren Pandemie einer ständigen Dauerbelastung ausgesetzt sind, aber dennoch irgendwie durchhalten und motiviert seien. Und dafür gebühre ihnen jeglicher Dank und Respekt.

Nach wie vor motiviert ist auch die 38-Jährige. Sie sei mit Leib und Seele Ärztin und trotz aller Widrigkeiten voller Idealismus. Dieser helfe ihr auch dabei, durchzuhalten. Für 2022 wünsche sie sich, dass sich die Zahl an Geimpften weiter erhöht und eine mögliche fünfte Corona-Welle ohne verschobene Eingriffe in den Griff zu bekommen ist.

Nach wie vor müsse man abwarten, zu welchen Entwicklungen das Auftreten der Omikron-Variante führt. Das Virus selbst werde leider nicht verschwinden. Auch wenn das ein großer Wunsch von Dr. Caroline Grupp wäre.