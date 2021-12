24 Röhlinger Fenster bilden einen Adventsweg

Vieles ist coronabedingt in der Adventszeit auf der Strecke geblieben. Es gab so gut wie keine Adventsveranstaltungen. Da hatte ein Team des katholischen Frauenbunds Röhlingen eine wunderbare Idee: mithilfe von Röhlinger Familien einen Adventsweg aus beleuchteten Fenstern zu gestalten.

Hell strahlen soll der Advent, und zwar jeden Tag beziehungsweise jede Nacht ein bisschen mehr. Darauf weist auch ein Flyer hin. 24 verschiedene Fenster sollten es werden, so die Vorstellung der Frauen vom Frauenbund. „Wir haben uns die Häuser bei einem Rundgang ausgesucht, angeschrieben, und alle waren sofort mit Feuer und Flamme dabei“, erzählen Monika Kurz und die anderen vom Team des Frauenbundes.

„Vor den kreativen Ideen der teilnehmenden Familien kann ich nur den Hut ziehen“, lobt Monika Kurz. Da gab’s Scherenschnitte genauso wie verschiedene Adventsmotive, ganze beleuchtete Fensterpartien und eine Geschichte, die durch einen Bewegungsmelder in der Mozartstraße 8 ausgelöst wurde und die Geschichte aus Grimms Märchen von den Sterntalern erzählt.

In der Pfahlheimer Straße befindet sich dieses beleuchtete Adventsfenster. (Foto: Fink)

„Wir waren total baff“, erzählen Monika Kurz und die anderen Frauen. „So viel Ideenreichtum hätten wir nie und nimmer erwartet.“

Es sollte laute und leise Adventsfenster geben. Bei den lauten Adventsfenstern konnte man sich treffen und zum Beispiel Glühwein trinken oder selbstgebackene Plätzchen genießen. Bei den leisen Adventsfenstern ging ganz einfach Punkt 17.30 Uhr jeden Tag ein Licht in den teilnehmenden Fenstern an.

Jeden Abend ist also in Röhlingen an einem anderen Haus ein neues Licht dazugekommen. 24, wie bei einem Adventskalender, sind es insgesamt. Das letzte Fenster an Heiligabend ist an der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche. Es wird vom katholischen Kirchengemeinderat gestaltet.

„Schön war, dass jeden Abend wahre Prozessionen durch Röhlingen von Haus zu Haus gepilgert sind. Die Menschen haben sich Zeit genommen, die Fenster zu bewundern, sind zur Ruhe gekommen und haben sich in den Advent hineingelebt“, erzählt Monika Kurz.

Und noch was Schönes haben die Frauen des Teams vom katholischen Frauenbund erfahren: „Bitte macht das nächstes Jahr wieder, es ist so schön“, hörten sie von vielen, die von der Idee des Adventswegs total begeistert sind.