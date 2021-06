24-jähriger Fahrer prallt betrunken gegen Baum.

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße von Oberrot in Richtung Wielandsweiler unterwegs gewesen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der 24-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde anschließend Blut entnommen. Seinen Führerschein ist der 24-Jährige erst einmal los.