23-Jähriger flüchtete vor Polizeikontrolle.

Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers haben am Dienstagmorgen gegen 00.45 Uhr einen Autofahrer beobachtet, der trotz Rotlicht an der Einmündung Königsturmstraße/Rosenstraße nach links abgebogen ist. Als die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte, reagierte dieser auf die Anhaltesignale und das Blaulicht nicht und fuhr in Richtung Turmgasse davon. Dort stoppte er sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß.

Der 23-Jährige konnte hinter einem Gebäude, wo er sich versteckt hatte, angetroffen werden. Er stand sichtlich unter Alkoholeinfluss; ein Schnelltest verlief zudem positiv auf Betäubungsmittel. Das Fahrzeug des 23-Jährigen wies mehrere Unfallschäden auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er mit dem Opel einen oder mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat.

An seinem Wagen konnten rote beziehungsweise orange Farbantragungen festgestellt werden.