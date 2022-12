23-Jähriger flüchtet verletzt von der Unfallstelle

Nach einem Unfall ist ein 23-Jähriger verletzt von der Unfallstelle bei Steinhausen geflüchtet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 21.45 Uhr fuhr der Mann auf der L265 von Ochsenhausen in Richtung Rottum. Er geriet mit einem Seat ins Schleudern und kam von der Straße ab. Dort überschlug sich das Auto. Der 23-Jährige ließ sich anschließend von einer Bekannten abholen. Die Polizei traf beide kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift an. Da der Mann bei dem Unfall Verletzungen erlitt, verständigten sie einen Rettungswagen. Der brachte den Mann in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt nun gegen ihn. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die soll nun klären, wie stark der Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Er musste deshalb seinen Führerschein abgeben. Den Schaden am Seat schätzt die Polizei auf 5000 Euro.