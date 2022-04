Eine 23-jährige Motorradfahrerin verletzte sich bei einem Unfall am Dienstagabend schwer. Um 18.30 Uhr befuhr sie die Ebnater Steige in Fahrtrichtung Unterkochen, wo sie in einer Linkskurve zum Überholen beschleunigte. Dabei geriet sie zu weit nach links und stürzte am Fahrbahnrand zu Boden. An ihrer Maschine entstand ein Totalschaden von 3 000 Euro.