228 Päckchen sind auf dem Weg

Für das nächste Jahr wird eine neue Abgabestelle in Spaichingen gesucht. Interessenten können sich schon jetzt mit Elke Bayerl von der Regionalleitung Süd (Mobil 0151-17 90 29 86, E-Mail e.bayerl@die-samariter.org) zur ersten Kontaktaufnahme in Verbindung setzen.

Unter dem Motto „Jedes Kind zählt“ ist die diesjährige Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zwischenzeitlich in den Abgabestellen beendet worden.

Die Organisatoren konnten dieses Jahr in der Region Spaichingen insgesamt 228 Päckchen in Empfang nehmen. 22 Versandkartons wurden von der Spedition abgeholt und nach Berlin transportiert. In der „Weihnachtswerkstatt“ in Berlin (die-samariter.org) werden alle Schuhkartons nochmals geprüft, damit sichergestellt ist, dass nur erlaubte Geschenke (zum Beispiel keine zollrechtlich verbotenen, alten, kaputten, unangebrachten oder gefährlichen Gegenstände) und vollständig gepackte Schuhkartons vorhanden sind. Anschließend gehen die Geschenkpäckchen dann per LKW oder Zug auf die große Reise in die Empfängerländer, wo sie jede Menge Freude unter den Kindern verbreiten.

Dieses Jahr gehen die Päckchen in folgende Länder: Weißrussland, Litauen, Lettland, Montenegro, Polen, Nordmazedonien, Republik Moldau, Rumänien, Bulgarien, Slowakei und Kroatien.

„Ein großes Dankeschön an den Turnverein Spaichingen 1863 e.V., die Schillerschule Spaichingen und den Kindergarten in Hausen ob Verena, für ihre Bereitschaft, die Aktion zu unterstützen sowie an alle Päckchenpacker klein und groß für die vielen schön gestalteten Kartons“, sagt so Organisatorin Corinna Zimmerer-Teufel. „Vielen Dank auch an die Einzelspender, die mit ihren Sachspenden, zum Beispiel Süßigkeiten, Spielzeug und Zahnpastas/-bürsten die Möglichkeit schaffen, dass unvollständig befüllte Schuhkartons in der Weihnachtswerkstatt noch ergänzt werden können.“

Die Organistorin bedankt sich auch bei den Unterstützerinnen, die jedes Jahr eine große Anzahl an liebevoll gestrickten Schals mit passenden Mützen sowie Pullover und Socken abgeben.