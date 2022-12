22. Modellbahnausstellung bis 7. Januar

Die 22. Modellbahnausstellung bei Möbel Inhofer in Senden begeistert in der Advents- und Weihnachtszeit mit rund 60 Zügen auf 20 Anlagen sowie mit 32 Vitrinen und Dioramen auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern die großen und kleinen Besucher. Die Ausstellung zählt zu den umfangreichsten dieser Art in Süddeutschland. Die Modellbahnausstellung wurde am Freitag im Beisein der Familie Inhofer, vieler Kommunalpolitiker und der Mitglieder des Bellenberger Modellbauclubs, die die Schau betreuen, eröffnet. Die Modellbahnausstellung läuft bis zum 7. Januar.

„Endlich nach zwei Jahren Pause findet die Modellbahnausstellung bei Möbel Inhofer wieder statt“, freut sich Roland Reisner, der zusammen mit dem Modellbauclub Bellenberg für die Organisation verantwortlich ist. Über 60 Züge zuckeln in den kommenden Wochen wieder über die Gleise und fahren durch detailgetreu gestaltete Miniaturlandschaften. Zu sehen sind in diesem Jahr 20 detailgetreue Anlagen aller Spurgrößen von ganz klein bis groß, von Spur N bis Spur G sowie 32 Dioramen und Ausstellungsvitrinen.

Ein Highlight in diesem Jahr ist die Nachbildung des Ulmer Einstein-Hauses aus 15.000 Lego-Steinen. Das Modell ist Teil der Ausstellung „Die Einsteins – Museum einer Ulmer Familie“ im künftigen Einstein-Museum am Weinhof 19 in Ulm, das 2024 eröffnet wird und kann jetzt schon im Rahmen der Modellbahnausstellung bewundert werden.

Für die kleinen Eisenbahnfreunde ist wieder ein großer Spielebereich vorbereitet mit einem Baby Born-Puppenhaus, Märklin-Modellbahnen und Brio-Holzbahnen. Immer samstags und täglich zwischen dem 23. Dezember und dem 4. Januar sind Bastelaktionen von 11 bis 17 Uhr vorgesehen.