22-Jähriger fährt mit Auto in Gartenzaun

Regungslos in seinem abgeschlossenen Fahrzeug mit laufendem Motor sitzend ist am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 5 Uhr ein 22-Jähriger von einem Verkehrsteilnehmer in der Ebersbacher Straße in Altshausen angetroffen worden. Zuvor hatte der Wagen offenbar einen Gartenzaun gerammt, teilt die Polizei mit.

Den alarmierten Rettungskräften gelang es, den augenscheinlich schlafenden und mutmaßlich unter der Einwirkung berauschender Mittel stehenden Mann kurze Zeit später zu wecken. Neben entsprechender Anzeichen räumte der Mann ein, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auf polizeiliche Anordnung auch eine Blutprobe entnommen wurde. Deren Auswertung muss nun abgewartet werden, um zu entscheiden, nach welchen Strafvorschriften der junge Mann zur Anzeige gelangt. An seinem Auto und dem Gartenzaun entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2000 Euro.