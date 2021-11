22-jährigen Autofahrer mit Laser geblendet

Gegen 22 Uhr am Montagabend wurde ein 19-Jähriger, der mit seinem Auto die Ziegelstraße in Richtung Stadtmitte befuhr, von einem grellen Laserstrahl derart geblendet, dass er fast in eine Baustellenabsperrung fuhr. Da der junge Mann den Ursprung des Laserstrahls eindeutig erkannt hatte, nahm er Kontakt mit den Bewohnern des Hauses auf. Dabei wurde ihm mitgeteilt, dass ein Bewohner tatsächlich einen starken Laser besitzt. Polizeibeamte konnten den Laser sicherstellen.