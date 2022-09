22 000 Euro Schaden nach Unfall bei Hübscher

Ravensburg (sz) - Bei Hübscher ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen, der Sachschaden in Höhe von 22 000 Euro forderte. Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr auf auf der Landesstraße 288 von der Ravensburger Weststadt in Richtung Horgenzell. Laut Polizeibericht fuhr die 45-jährige Fahrerin eines Mazdas zunächst aus einem Hof in Fahrtrichtung Ravensburg auf die Straße. Doch gleich darauf wollte sie wieder wenden und in den Hof zurückfahren. Die nachfolgende 65-jährige Fahrerin eines VWs überholte den Mazda just in dem Moment, als dieser das Wendemanöver einleitete und es kam zum Zusammenstoß.