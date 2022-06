2172 Geflüchtete aus der Ukraine im Bodenseekreis gemeldet

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges waren mit Stand Mittwoch, 1. Juni, bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis insgesamt 2172 Menschen aus der Ukraine als Kriegsgeflüchtete gemeldet (Vorwoche: 2029). In der Obhut des Landkreises – also in durch den Landkreis organisierten Unterkünften – leben derzeit 225 Personen (Vorwoche: 236), wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Für weitere 324 Menschen aus der Ukraine stellt die Stadt Friedrichshafen eine Obhut bereit (Vorwoche: 304). Die Stadt Überlingen beherbergt 71 Menschen aus der Ukraine (Vorwoche: 71).

Im Bodenseekreis sind zwei Notunterkünfte in Mehrzweckhallen in Betrieb: In der Seldnerhalle in Tettnang-Kau sind 42 von knapp 90 Plätzen belegt, wobei das Gros der Kabinen aktuell bewohnt sind. Die Festhalle Langenargen beherbergt aktuell sieben Personen, weitere Neuzugänge sind absehbar. Als Notunterkunft abrufbereit sind zudem weiterhin die Parksporthalle in Kressbronn mit bis zu 72 Plätzen sowie von der Stadt Überlingen die alte Gymnasiums-Sporthalle für bis zu 56 Personen.

Das Landratsamt hat in der Bermatinger Buchbergstraße in einem ehemaligen Hotel eine neue Gemeinschaftsunterkunft mit bis zu 34 Plätzen eingerichtet. Die Bewohnerinnen und Bewohner teilen sich hier eine Gemeinschaftsküche und versorgen sich selbst.

Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für geflüchtete Personen bietet das Landratsamt ein Info-Telefon an. Das Info-Telefon „Ukraine-Flucht“ ist montags bis freitags zwischen 8 und 12 sowie montags bis donnerstags nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr (donnerstags bis 17 Uhr) unter Telefon 07541 / 204 33 30 erreichbar.

Im Landratsamt ist ein Info-Punkt für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Diese können sich hier behördlich registrieren lassen und Sozialleistungen beantragen. Der Info-Punkt befindet sich im Hauptgebäude des Landratsamts in der Friedrichshafener Albrechtstraße 77 und ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen finden sich unter www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht Hier gibt es auch Informationen zum Spendenkonto des Bodenseekreises. Das dort eingehende Geld soll für schnelle unbürokratische Hilfen, Härtefälle, zusätzliche Betreuungsangebote und ggf. Starthilfen verwendet werden.

Um private Wohnraumangebote im Bodenseekreis für geflüchtete Menschen aus der Ukraine schnell erreichbar zu machen, hat das Landratsamt eine zweisprachige Wohnraum-Börse eingerichtet. Sie ist unter www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht zu finden, sowie unter https://bodenseekreis.hospodar.de aufrufbar.