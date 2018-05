211 Blutspender in Geisingen

Von Rolf Dieterich

Auch als kleines Unternehmen kann man ein Großer der Branche sein. Es kommt nur auf die Branche an, und die ist, was die führenden Protagonisten angeht, bei den Herstellern von Modelleisenbahnzubehör sehr überschaubar. In Deutschland gibt es nur fünf größere Anbieter, erzählt Rainer Noch. Der 52-Jährige führt den Modellhersteller Noch aus Wangen im Allgäu. Mit einem Umsatz in knapp zweistelliger Millionenhöhe, schwarzen Zahlen und 80 Mitarbeitern am Stammsitz in Wangen gehöre das Familienunternehmen aber klar zu dieser Spitzengruppe.