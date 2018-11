210 Jahre Kugler-Mauer in Biberach

Im Jahr 1808 gründeten Kaspar Mauer und Gottfried Lieb eine Tuchhandlung in Biberach. Sie legten damit den Grundstein für die langjährige Geschichte von Kugler-Mauer, heute bekannt unter kugler men´s fashion. Es war der Beginn eines inhabergeführten Fachgeschäfts in der Hindenburgstraße, welches bis heute von Friedrich Zügel in der 6. Generation geführt wird.

Das Vorgängerhaus, welches als Stadtkanzlei unter dem Dichter Christoph Martin Wieland diente, wurde wegen Baumängeln abgerissen und 1957 durch einen Neubau ersetzt. Es ermöglichte die zeitgemäße Nutzung für ein Modehaus.

Wurden in den 20er Jahren noch neben der Bekleidung Tuche, Wohntextilien und Decken angeboten, wurde das Sortiment bald auf Damen-, Herren- und Kinderkonfektion konzentriert. Seit 1987 hat sich Kugler-Mauer als Kugler men´s fashion in ein reines Herrenfachgeschäft weiterentwickelt. Viele bekannte Marken der Herrenmode wie JOOP, Baldessarini, strellson oder Hugo Boss werden exklusiv angeboten.

Kein Unternehmen kann ohne seine Kunden bestehen. Deshalb danken wir unseren häufig sehr langjährigen Kunden mit einem Jubiläumsrabatt von 21% auf die gesamte Herbst- und Winterware.

Schauen Sie einfach unter https://www.kugler-mauer.de/ bei uns vorbei uns lassen Sie sich inspirieren.