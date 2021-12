21-Jähriger prallt mit Fahrzeug auf geparktes Auto

Ein 21-jähriger Autofahrer, der am Montag gegen 18.50 Uhr mit seinem Fahrzeug die Kirchstraße in Richtung Rehlings unterwegs war, ist nach dem Kirchbuckel in einer Linkskurve wohl zu weit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er dabei frontal und ohne Bremsversuch gegen ein am Straßenrand geparktes Auto eines Mannes. Dieses Fahrzeug wurde auf ein weiteres geparktes Auto geschoben, welches davor abgestellt war.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die hinzugezogenen Polizeibeamten bei dem Verursacher deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund eineinhalb Promille. Der 21-Jährige, der allein mit seinem Auto unterwegs war, wurde durch den Unfall nicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20 000 Euro. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.