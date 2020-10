21-Jährige tödlich verletzt

Eine 21-jährige Beifahrerin in einem Renault ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B29 am Mittwochabend gestorben. Gegen 20 Uhr fuhr der ebenfalls 21-jährige Renaultfahrer von Weinstadt in Richtung Aalen. Kurz nach der Anschlussstelle Weinstadt-Beutelsbach, Höhe Großheppach, kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zunächst nach links gegen die Mittelleitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen und kam von der Fahrbahn ab. Es prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug schwer eingeklemmt. Beide mussten von der Feuerwehr Weinstadt, welche mit starken Kräften vor Ort war, geborgen werden und kamen zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser. Die Beifahrerin erlag ihren Verletzungen, der Fahrer wurde schwer verletzt. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört. Zur Sicherung der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis 23.50 Uhr teilweise voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Insgesamt waren neun Streifenwägen vor Ort.