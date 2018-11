21-Jährige prallt in Leitplanke

Glück im Unglück hatte eine junge Frau am Samstag bei einem Unfall auf der A7.

Die Frau war in Fahrtrichtung Kempten mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und überholte auf dem linken Fahrstreifen ein anderes Fahrzeug. Als sie nach Abschluss des Überholvorganges wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Ihr Auto prallte mit großer Wucht gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, so dass das rechte Vorderrad komplett herausgerissen wurde. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw über die Autobahn hinweg und kam nachdem er erneut gegen die gegen die Schutzplanken geprallt war, auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Frau hatte Glück, es kam im Unfallverlauf zu keinem Kontakt mit weiteren Verkehrsteilnehmern, so dass sie mit leichteren Verletzungen davon kam. Ihr Auto hingegen erlitt Totalschaden und auch an den Leitplanken entstand erheblicher Sachschaden. In der Summe schätzt die Polizei den Schaden auf gut 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es auf der A7 zu leichteren Verkehrsbehinderungen.