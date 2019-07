Schwendi - 76 Absolventen der Max-Weishaupt-Realschule haben am Freitag bei der Abschlussfeier in der Veranstaltungshalle das Zeugnis der Mittleren Reife erhalten. Ein Jahrgang mit herausragenden Leistungen – belegt durch den Gesamtnotendurchschnitt von 1,8 – verlässt die Schule. Mit dem Traumergebnis von 1,0 haben Tamara Botzenhart, Julia Ludwig und Florian Beck abgeschlossen. 28 Schulpreise und 23 Belobigungen wurden vergeben, außerdem der Weishaupt-Förderpreis.

Auch die Schüler sind mit dem Erreichten zufrieden. „Am Ende eines langen Weges steht der Erfolg. Er ist Ergebnis harter Schularbeit“, erklärten die Schülersprecherinnen Maxima Berger und Sonja Gerner, nachdem sie alle Gäste der Feier begrüßt hatten. Auch gegenseitig hätten sich die Schüler zu Bestleistungen angetrieben. „Die Max-Weishaupt-Realschule hat uns auf einen guten Weg geführt, uns positiv geprägt“, sagten die Schülersprecherinnen, verbunden mit einem ehrlichen Dankeschön an die Lehrer.

76 bezaubernde junge Menschen seien am Ende ihrer Schulzeit an der Realschule angekommen, gratulierte die Rektorin Regula Volk den Absolventen „zu diesem besonderen Schritt in eurer Bildungsbiografie“. Den Eltern und Lehrern dankte sie für „das gemeinsame An-einem- Strang-ziehen“.

„Ein sehr sozialer, weltoffener und verlässlicher Jahrgang“

Kritik an der Jugend scheine ein uraltes Phänomen zu sein, erinnerte Regula Volk an die Aussage von Sokrates vor über 2500 Jahren, wonach die Jugend schlechte Manieren habe, die Autorität verachte und die Lehrer tyrannisiere. Und heute? Beim Blick auf den Abschlussjahrgang 2019 konnte die Rektorin nichts von dem erkennen, was Sokrates ins Feld führte. „Ihr wart alles andere als ein Jahrgang, der sozial abgestumpft ist. Man konnte sich zu 100 Prozent auf euch verlassen, wenn es darauf ankam“, lobte sie und ergänzte: „Mit euch können wir einen Jahrgang entlassen, der sich durch sein sehr soziales, weltoffenes, verlässliches und meist auch sehr leistungsbereites Handeln auszeichnet.“ Dazu komme, dass die Absolventen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Lebenskompetenz erworben hätten „und jede Menge Talente im Gepäck haben“. Sie seien nun vorbereitet auf größere Herausforderungen – „wir entlassen euch in eine Zeit großer Umbrüche, aber auch Möglichkeiten. Macht das Beste daraus und findet das, was euch glücklich und zufrieden macht.“

Der Projektchor der nun ehemaligen Zehner leitete mit dem Musikstück „Hall of Fame“ zu dem über, was für die 76 Absolventen der lange ersehnte und große Moment war: die Zeugnisübergabe. Aus der Hand der drei Klassenlehrer Michael Fedunik, Anja Braunsteffer und Andreas Höhn erhielten sie das Zeugnis der Mittleren Reife und die Schulpreise und Belobigungen für hervorragende Leistungen. Anschließend hatten die Schüler Dankesworte und Geschenke für die Lehrer parat.

Weishaupt-Förderpreis für elf Absolventen

Eine Würdigung für einen herausragenden Abschluss erfuhren elf Absolventen. Dirk Rachota, Personalleiter der Max Weishaupt GmbH, freute sich, im Namen von Unternehmer Siegfried Weishaupt und seiner Familie den Weishaupt-Förderpreis überreichen zu dürfen. Er gratulierte zu den exzellenten Leistungen, händigte Urkunden und Schecks aus. Jeweils 300 Euro bekamen Tamara Botzenhart, Julia Ludwig und Florian Beck (alle drei sind Schulbeste mit 1,0). Carolin Baur, Sonja Gerner und Alina Schlecker (Notendurchschnitt 1,1) freuten sich über jeweils 200 Euro. Einen Scheck über jeweils 100 Euro erhielten Sarah Frey, Hannah Mohr, Alina Rauß, Anna Göhring und Amelie Kiefer. Sie schafften einen Abschluss mit 1,2.

„Es ist so schön, in so viele glückliche Gesichter zu schauen“, freute sich die Elternbeiratsvorsitzende Yvonne Mick mit den Absolventen. „Eure Eltern sind heute so stolz auf euch“, beschrieb sie deren Gefühle, verbunden mit den Wünschen für Glück und Erfolg im neuen Lebensabschnitt.

Die Verbindungslehrerin Waltraud Haller erhielt von den Schülersprecherinnen zum Abschied einen Blumenstrauß. Soziales Engagement und Einsatzbereitschaft über den Unterricht hinaus: Dies attestierte der Pädagoge Christian Hecker zwölf Absolventen, die sich in ihrer Realschulzeit als Schulsanitäter zusätzlich für andere einsetzten. Als Dank überreichte er ihnen ein Geschenk. Den Schlusspunkt der zweistündigen Abschlussfeier (eine Band mit Zehntklässlern sorgte für musikalisch bewegende Momente) markierte der Projektchor mit dem Lied „We are the Champions“, um sich dann winkend in eine lange Partynacht zu verabschieden.

Preise und Belobigungen

Schulpreise für einen Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 bekamen: Tamara Botzenhart, Julia Ludwig, Florian Beck, Carolin Baur, Sonja Gerner, Alina Schlecker, Sarah Frey, Hannah Mohr, Alina Rauß, Anna Göhring, Amelie Kiefer, Jakob Baur, Loris Rittner, Rieke Frick, Maxima Berger, Lea Städele, Jana Saiger, Kai Thanner, Julia Henle, Nina Minsch, Tizia Gollmann, Dominik Schäfer, Leonie Birk, Sandra Beckmann, Marie Brachert, Anna Kösling, David Neuer, Angelina Schwarz.

Belobigungen für einen Notendurchschnitt von 1,6 bis 2,0 erhielten: Silas Brunotte, Felix Brückner, Lina Birk, Aline Sießegger, Felix Geiger, Laura Ludwig, Erik Arnold, Veronika Bohn, Delia Gorr, Antonia Peter, Julius Schoch, Gwendolyn Faland, Marie-Claire Hauser, Maria Maier, Josua Christeleit, Niklas Haid, Andrea Petrovic, Maximilian Haas, Adrian Neubrand, Leah Stuber, Berkay Kocakaplan, André Pascar, Henning Wierling.