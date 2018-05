2017 war „turbulentes Jahr“ für BodenseeBank

Die Bayerische BodenseeBank – Raiffeisen – eG mit Sitz in Lindau blickt auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Trotz des historischen Zinstiefs ist das Geldinstitut laut einer Pressemitteilung des Unternehmens bei den wesentlichen Kennzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter gewachsen, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie zuletzt, berichteten Vorstand und Aufsichtsrat bei der diesjährigen Generalversammlung im Lindauer Stadttheater. Dabei hatte sich auch der neue Vorstand Frank Bischoff erstmals den Mitgliedern vorgestellt. Er ist, wie berichtet, seit 15. März bei der Genossenschaftsbank und tritt die Nachfolge von Hubert Mark an, der Ende Juni in den Ruhestand gehen wird.

Und so ist das vergangene Jahr gelaufen: Die Bilanzsumme erhöhte sich um 1,6 Prozent auf knapp 344 Millionen Euro. Weiterhin stark zugenommen haben die Kundenkredite, die insgesamt um 3,8 Prozent auf fast 358 Millionen Euro gesteigert werden konnten, wie Vorstand Joachim Hettler informierte. Mit 4,7 Prozent sind die Kundengelder noch etwas stärker gestiegen, wobei hier vor allem die Fondsanlagen über den Verbundpartner „Union Investment“ zu Buche geschlagen haben. Das gesamte betreute Kundenvolumen verzeichnete ein Plus von 4,3 Prozent – es lag zuletzt bei rund 781 Millionen Euro.

Die Ertragslage der Bank sei weiter gut, betonte der scheidende Vorstand Hubert Mark. So konnte beim Zinsergebnis im vergangenen Jahr ein kräftiges Plus von rund 300 000 Euro erwirtschaftet werden, beim Provisionsergebnis betrug der Zuwachs etwa 150 000 Euro. Anders als der Durchschnitt der bayerischen Genossenschaftsbanken habe man im Vorjahr den Niedrigzins bedingten Abwärtstrend bei der Zinsspanne zwar stoppen können. Allerdings sei dies dem „sehr aktiven Kreditgeschäft“ der BodenseeBank geschuldet, das in den kommenden Jahren ein stärkeres Risikomanagement erforderlich machen, so Mark. Darauf habe bereits der genossenschaftliche Prüfverband in seinem Bericht verwiesen.

Vier Prozent Dividende

Unterm Strich bleibt für 2017 ein Bilanzgewinn in Höhe von fast 429 000 Euro, wovon rund 116 000 Euro in Form einer vierprozentigen Dividende an die Mitglieder ausgezahlt werden. Weitere 200 000 Euro wandern in die gesetzliche Rücklage, der Rest wird anderen Rücklagen zugeführt. Damit stieg das Eigenkapital des Lindauer Geldinstituts zuletzt um weitere 2,6 Millionen auf gut 34 Millionen Euro. Mit einer Eigenkapitalquote von 9,45 Prozent liegt die BodenseeBank aber weiterhin unter dem Schnitt der bayerischen Genossenschaftsbanken (9,75 Prozent).

Die Vorstände machten klar, dass die Bank in den kommenden Jahren weniger verdienen wird. Die Zahlen in 2017 waren geprägt von der Risikovorsorge im Kreditgeschäft. Für 2018 ist laut Aufsichtsratsvorsitzendem Michael Neuser „eine deutlich rückgängige Ertragslage“ zu erwarten. Diese ergibt sich vor allem aus dem anhaltenden niedrigen Zinsniveau, dem sich alle Banken stellen müssen.

Vorstand Hettler sprach von einem „turbulenten Jahr für die BodenseeBank“. Zum einen hätten sich „zahlreiche organisatorische Aufgaben aus dem Wachstum der Vorjahre heraus“ ergeben, die heuer und in den kommenden Jahren bewältigt werden müssten. Hettler wörtlich: „Da steht noch ein Sack von unbewältigten Aufgaben vor uns.“ Gemeint sind hier vor allem die stark gestiegenen Finanzierungsgeschäfte (bis zu 60 Prozent Wachstum in den vergangenen fünf Jahren), die ein stärkeres Risikomanagement – sprich mehr Personal, vor allem „Führungspersonal“ – erfordern.

Der andere Part, der im abgelaufenen Jahr „viel Zeit und Energie gekostet“ habe, so Hettler weiter, seien die „Sondierungsgespräche einer gemeinsamen Zukunft mit der Allgäuer Volksbank (Kempten)“ gewesen. Diese geplante Fusion habe man Anfang 2018 für beendet erklärt, da „die gesteckten Ziele, die zu erwartenden Ertrags- und Kostensynergien sowie der Mehrnutzen für Mitglieder und Kunden im gewünschten Umfang nicht mehr identifiziert“ werden konnten, erklärte Hettler.

422 neue Genossenschaftler

Stolz ist die BodenseeBank darauf, dass im abgelaufenen Jahr 422 neue Genossenschafter gewonnen werden konnten und damit die Mitgliederzahl auf 4632 Mitglieder gestiegen ist. Ebenso freuen sich Vorstände und Aufsichtsrat, dass man von der DZ-Bank erneut mit dem Fördermittelpreis ausgezeichnet wurde und damit beim Neugeschäftsvolumen im Bereich Förderkredite zu den „besten vier Banken in Bayern“ zählt.

Schüler drehen „Sisy“-Film

Gut angelaufen ist auch das „Service-Interaktiv-System“, abgekürzt „Sisy“, das persönliche Serviceberatung in Echtzeit per Liveschaltung bieten soll. Nach der Premiere in Nonnenhorn soll das neue System Mitte Juli auch in der Zweigstelle Wasserburg installiert werden. Schüler der elften Klasse des Valentin-Heider-Gymnasiums, die zurzeit im Fachbereich Recht und Wirtschaft eine Projektarbeit bei der Bank machen, hatten über den neuen Service einen „Sisy“-Film gedreht, der bei der Generalversammlung gezeigt wurde – Hauptdarsteller waren Schüler, verkleidet als Kaiserin Sissi, Kaiser Franz und Napoleon sowie in der Sisy-Zentrale (Lindauer Hauptgeschäftstelle) Bank-Mitarbeiterin Isabel Müller.

Rund 250 Genossenschaftsmitglieder waren zur Versammlung ins Stadttheater gekommen, wo sie zu Beginn von Kimbal Bottke, einem Schüler aus der Projektgruppe, mit einem Klavier-Rezital empfangen wurden. Überhaupt wurde nahezu die gesamte Veranstaltung von der Projektgruppe mitgeplant, mitvorbereitet und mitgestaltet. Ebenso unterstützten die Jugendlichen beim Catering und der Bewirtung der Gäste. Eine weitere Aufgabe bestand darin, einen Fragebogen zu entwerfen, den die Mitglieder der Genossenschaftsbank nach Ende der Versammlung ausfüllen sollten. Darin konnten sie Lob, Kritik und Anregungen zur Veranstaltung äußern.