20 000-Euro-Spende für Ambulanten Kinderhospizdienst Amalie

Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen – das ist gemeinsames Anliegen der Aktion Radio 7 Drachenkinder und des Ambulanten Kinderhospizdienstes Amalie. Mit einer großen Überraschung, in Form eines Spendenschecks in Höhe von 20 000 Euro, kam nun Ursula Schuhmacher, Leiterin der Radio 7 Drachenkinder, zum Gespräch mit Amalie nach Liebenau. Das teilt die Stiftung Liebenau in einem Schreiben mit.

Mit dabei war Claudia Fasching mit ihrem zehnjährigen Sohn Fabio. Vor fünf Jahren wurde bei Fabio ein seltener Gendefekt diagnostiziert. Die Krankheit verursacht in Fabios Gehirn den Ausfall ganzer Areale. So fällt ihm das Sprechen zunehmend schwerer, auch das Laufen bereitet ihm große Probleme. Die Krankheit Gangliosidose GM1, ist kaum erforscht, und die Familie weiß, dass Fabios Lebenserwartung nicht sehr hoch ist. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen, da der Krankheitsverlauf unvorhersehbar ist. „Ich hab mir immer eine Diagnose gewünscht, damit ich planen kann. Jetzt haben wir eine Diagnose und können überhaupt nichts mehr planen“, so die Mutter Claudia Fasching. Sie beschloss damals, sich an den Ambulanten Kinderhospiz Amalie zu wenden.

Seither bekommt Fabio einmal die Woche Besuch von einer ehrenamtlichen Patin. „In dieser Zeit kann ich einfach „loslassen“ und etwas für mich tun, weil ich weiß, dass Fabio gut betreut wird“. Die Patin geht mit ihm auf den Spielplatz oder Eis essen. Langweilig wird es nie. Auch Fabio freue sich immer schon auf die Besuche und könne sich gut darauf einlassen. „Es ist schön zu wissen, dass ich jederzeit dort anrufen kann und die Koordinatorinnen einem mit Rat und Tat zur Seite stehen“, erzählt Fabios Mutter. Auch die jährlichen Familienausflüge seien klasse. Hier können sich die betreuten Familien austauschen und merken dabei, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleine sind.

Seit acht Jahren begleiten ehrenamtliche Patinnen und Paten, im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis, Familien, in denen ein Kind oder ein Elternteil lebensverkürzend oder schwer erkrankt ist. Für die Familien, in denen die Themen Krankheit, Tod und Trauer zum Alltag gehören, ist das Angebot kostenfrei. Doch für Qualifizierung und Koordination der Patinnen und Paten, für spezielle Familientage und Angebote für trauernde Jugendliche, ist der Dienst auf Spenden angewiesen. Entsprechend groß ist die Freude über den Spendenscheck, den Ursula Schuhmacher, Leiterin der Radio 7 Drachenkinder im Gepäck hatte. „Das ist eine tolle Wertschätzung für unsere Arbeit. Die Spende fließt direkt in die Ausbildung von weiteren Patinnen und Paten“, so Elisabeth Mogg, Koordinatorin von Amalie im Landkreis Ravensburg.

Krankheit, Tod und Trauer seien leider immer noch Tabuthemen in unserer Gesellschaft, doch sie gehören zum Leben dazu. Für Ursula Schuhmacher ist die Unterstützung dieser Arbeit eine Herzensangelegenheit: „Gerade im direkten Gespräch mit den betroffenen Familien, wie der Familie Fasching, erfährt man, wie wichtig das Angebot ist und, dass die Hilfe direkt ankommt.“