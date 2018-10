20 000 Euro für Ambulanten Kinderhospizdienst

(sz) - Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen – das ist gemeinsames Anliegen der Aktion „Radio 7 Drachenkinder“ und des Ambulanten Kinderhospizdienstes „Amalie“. Mit einer großen Überraschung, in Form eines Spendenschecks in Höhe von 20 000 Euro, kam Ursula Schuhmacher, Leiterin der „Radio 7- Drachenkinder“, zum Gespräch mit „Amalie“ nach Liebenau.

Mit dabei war Claudia Fasching mit ihrem zehnjährigen Sohn Fabio. Bei Fabio wurde ein seltener Gendefekt diagnostiziert. Die Krankheit verursacht in seinem Gehirn den Ausfall ganzer Areale, teilt die Stiftung Liebenau mit. Die Krankheit Gangliosidose GM1 ist kaum erforscht, und die Familie weiß, dass Fabios Lebenserwartung nicht sehr hoch ist. Fabio bekommt einmal die Woche Besuch von einer ehrenamtlichen Patin des Kinderhospizdienstes.